Trofeul Eu sunt 12 | Voteaza jucatorul roman al lunii februarie

Incepand din acest an, Eu sunt 12 va premia in fiecare luna cel mai bun jucator roman al lunii. Fotbalistii cu cele mai multe si importante reusite vor fi supusi votului tau! Doar suporterii voteaza, iar noi oferim trofeul celui pe care tu il alegi ca fiind cel mai bun fotbalist roman in fiecare luna!

Ai o saptamana la dispozitie sa votezi jucatorul roman al lunii februarie. Am ales fotbalistii care au iesit in evidenta in luna februarie, iar daca ai si o alta sugestie, asteptam mesajul tau cu fotbalistul despre care crezi ca ar merita sa se afle in sondaj pentru a fi votat.

Voteaza jucatorul cel mai bun pe sageata din dreapta sus.