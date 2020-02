Bucuria derby-ului | Eu Sunt 12 te pregateste de meciul saptamanii in Romania cu 6 povesti fantastice din Dinamo - Steaua spuse de Dinu, Lucescu, Balint, Boloni si Adi Popa

Eu Sunt 12 te pregateste pentru derby-ul de duminica si iti aduce in fata 6 povesti extraordinare spuse de nume care au scris istorie in Dinamo – Steaua.

Bucuria unui derby este greu de sters. Atunci cand prezentul nu ajuta, nostalgia isi intra in rol, iar vechile pasiuni se reaprind pentru 90 de minute. Un derby spectaculos este o mica bucurie cat o mare victorie pentru orice suporter. Rivalitatile se accentueaza, ego-ul joaca rolul unui mijlocas box-to-box gata sa manance gazonul, presiunea peluzelor striga la fiecare fotbalist sa lupte pana in ultima secunda.

Prezentul poate fi complicat, dar istoria meciurilor traite in tribune nu se poate uita niciodata. Ce inseamna un derby de Romania? Dincolo de goluri, de staruri, de legende si de controverse inseamna 90 de minute traite la intensitate maxima.

Mircea Lucescu: „CCA a fost prima echipa care m-a refuzat”

„Derby-urile cu Steaua le-am resimtit cel mai mult. Prima mea echipa a fost CCA, prima echipa la care m-am dus in selectie a fost CCA. Primul club care m-a refuzat a fost CCA. Devenind jucatorul si antrenorul lui Dinamo, am devenit foarte atasat de echipa. In perioada in care noi am jucat aportul de victorii a fost net in favoarea noastra. Eu imi aduc aminte ca nu am fost un jucator care a marcat foarte multe goluri, dar cu Steaua am marcat 25 de goluri in total. Erau intalniri cu totul si cu totul speciale. Angajau cu totul suporterii, ministerele, care erau intr-o adversitate deosebita. Pana la urma, aceasta rivalitate a fost pozitiva pentru fotbalul romanesc, pentru ca a dat o echipa nationala puternica, care a reusit performante deosebite in acea perioada. A dat echipe de club puternice, care au luat Cupa Campionilor, Dinamo care a are o semifinala de Cupa Campionilor.”, a povestit Mircea Lucescu.

„Din aceasta rivalitate a iesit un fotbal romanesc apreciat. Drept dovada, in anii ’90 aproape toti jucatorii celor doua echipe au plecat imediat peste hotare, la echipe mari, unde au devenit titulari imediat.” – Mircea Lucescu

Meciurile istorice cu ospatarii jucate de stelistii si dinamovisti dupa derby-uri

„Trebuie sa va ganditi ca exista o presiune mai ales la nivelul conducerii, intre Ministerul de Interne si Ministerul Fortelor Armate. Sunt cateva momente sugestive care imi vin in minte acum si care completeaza ce spunea Mircea: Noi, ca jucatori de la Dinamo si de la Steaua, eram foarte buni prieteni intre noi. Ne respectam, ne intalneam sambata sau duminica la meci, iar apoi ne vedeam la echipa nationala. Eram prin 1976-1977, s-a jucat un derby pe stadionul 23 august, s-a terminat meciul, dar eram prieteni intre noi. Seara, eu mai mergeam – Mircea mai deloc si bine a facut – ne vedeam la barul Atlantic, acolo cu Satmareanu, Pantea si Dumitrache am facut o echipa si am jucat cu o reprezentativa a barului, cu ospatarii si de fiecare data nu puteam sa ii batem, ca jucam cu o minge facuta din ciorapi si sutiene. Mancam bataie de fiecare data. Si dupa meci lumea ramanea sa vada meciul dintre nebuniile astea doua.”, si-a amintit si Cornel Dinu.

„A doua zi scria in ziar: Credeti ca meciul s-a incheiat pe stadionul 23 de august? S-a incheiat in barul Atlantic, unde ca de obicei echipa ospatarilor a batut echipa reprezentativa dintre Dinamo si Steaua” – Cornel Dinu.

„Augustin cu nasu’ gros, parca e Pantera Roz”

„Povesti din rivalitatea cu Dinamo? Cu nea Oneata, foarte simpatic, dar in teren era ca Laca, un caine. Il mai intrebam de ce il mai strigau fanii ‘Augustin, Augustin, spaima sticlelor de vin’, ‘Augustin cu nasu’ gros, parca e Pantera Roz’. Imi zice: Mai strigau, dar nu acasa, ci in deplasare. Ca daca ar fi strigat acasa, ii mancam. Tin minte ca noi, stelistii mergeam cu autobuzul spre Baneasa, iar ei, dinamovistii treceau pe langa noi. Ne-am intersectat cu autocarele, iar el si-a dat treningul jos, chilotii jos si statea cu fundul la geam ca sa ii vedem fundul.”, a povestit Belodedici.

Adi Popa: „Primul meu derby trait ca suporter”

„Prima data cand am stat in peluza la un meci a fost cu Dinamo. Ce este acum in derby nu se compara cu ce era inainte, dar am prins si atmosfera asemanatoare cu aceea ca jucator. Cel mai tare moment pe care l-am trait ca suporter in Ghencea a fost victoria cu 1-0 cu Dinamo, cand a dat Neaga gol.”, si-a amintit Adi Popa.

„Daca as avea 5 milioane de suporteri stelisti in fata mea le-as spune sa fie alaturi de Steaua in continuare.” – Adi Popa

Cum a fost data afara Elena Ceausescu din tribune la derby

„Primul moment interesant, apropo de CCA si de Dinamo, in 1955-1956 era o adversitate mare intre Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale. Doua ‘doamne’, intre ghilimele, care veneau la meciuri erau Marta Draghici a Ministrului de Interne si Elena Ceausescu. E o intamplare reala. Meciurile atunci se jucau mai mult pe stadionul Republicii. Exista un scandal monstru intre ele, intre jucatori nu, ei se respectau, la fel si conducatorii. Si atunci cand a aflat Dej ca ele se cearta in tribune le-a chemat sotii si le-a interzis: Le-a zis ca de maine sa isi tina nevestele acasa, nu mai au ce cauta pe stadion”, a povestit Cornel Dinu.

Boloni: „Prietenii mei erau la Dinamo”

„Eu am avut prieteni la Dinamo, am stat mult timp cu Rednic in camera, am fost prieten cu Satmareanu, cu Dinu si Lucescu am fost la nationala, cu Luce in aceeasi camera. Cu Dudu Georgescu eram intr-o relatie de respect, la un moment dat a fost jucatorul anului si eu al doilea jucator.”, a declarat Boloni.

„Atunci aveam relatii apropiate cu cei de la Dinamo, mai putin cu cei de la Steaua, foarte putin cu Iordanescu” – Boloni

Balint si Stelea au facut cele mai bune 11 din istorie „Dinamo – Steaua”

Intr-o provocare lansata de Eu Sunt 12, Gabi Balint si Bogdan Stelea au facut un 11 al celor mai tari fotbalisti care au jucat in marele derby al Romaniei. Cum arata formatiile?

Dinamo – FCSB este duminica, la ora 20:00, la Look Plus, Telekom Sport si DigiSport