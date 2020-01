Cine este Quique Setien? Obsedat dupa sah, a inceput cu fotbalul pe plaja, iar acum a ajuns antrenorul Barcelonei

La 61 de ani, Quique Setién a primit oportunitatea carierei sale in fotbal: sa o antreneze pe Barcelona. Dupa demiterea lui Valverde, catalanii au incercat sa il convinga pe Xavi, fostul mare mijlocas de pe Camp Nou, sa vina ca antrenor. Acesta a refuzat oferta si ramane in carti pentru acest post din vara. Conducerea Barcei s-a reorientat si a luat o decizie care la prima vedere este foarte surprinzatoare: Quique Setién. Dar cine este el?

„El Maestro”

Nascut in Santander, acesta este recunoscut la Racing drept „El Maestro”, fiind unul dintre idolii acestui club, datorita fatpului ca a petrecut acolo 12 sezoane, in doua perioade diferite. Mai mult, el a fost pe banca lui Racing in 2001/2002, cand echipa a obtinut promovarea in La Liga.

A inceput cu fotbalul pe plaja

Fotbalul pentru el nu a fost insa mereu acesta. Quique Setien a inceput cu fotbalul pe plaja si a facut-o atat de bine incat a ajuns pana in echipa nationala a Spaniei.

E al treilea manager al Barcei din Cantabria

Setien vine din regiunea Cantabria din Spania, provincie istorica si autonoma a Spaniei, invecinata cu Tara Bascilor, care are capitala in Santander. Aceasta regiune a mai dat in trecut alti doi manageri la Barcelona, pe Enrique Orizaola, in 1961, si Laureano Ruiz, in 1976.

I-a dat doua goluri Barcelonei

Ca fotbalist, Setien a jucat de 22 de ori impotriva Barcelonei, in fata careia a castigat de 5 ori si a obtinut 5 egaluri, marcand si doua goluri.

O singura victorie cu Barca ca antrenor

Din postura de manager, bilantul lui Setien a fost usturator. Din 7 partide disputate cu Barca, Setien a pierdut de 6 ori si a castigat o singura data, in sezonul trecut.

A fost selectioner pentru un meci

In CV-ul sau, acesta le are pe Racing Santander, Poli Ejido, Logrones, Lugo, Las Palmas si Betis, dar si un meci ca selectioner pentru Guineea Ecuatoriala.

Cadoul facut de Busquets

In una dintre deplasarile pe care acesta le-a facut pe Camp Nou, Busquets i-a facut un cadou special, un tricou al sau pe care a scris mesajul: „Pentru Quique, cu toata dragostea si admiratia pentru modul in care priveste fotbalul. Iti doresc tot binele din lume.”

8 jucatori ai Barcelonei i-au trecut prin mana

Ca antrenor, Setien i-a avut sub comanda sa pe Bartra, Kaptoum, Tello, Sanabria, Araujo, Halilovic, Kevin-Prince Boateng si juniorul Barcelonei, Junior Firpo.

Cum il vede pe Messi

Inca de la bun inceput, Setien a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Leo Messi, despre care a declarat ca este „un lux si cel mai bun fotbalist din istorie .” De asemenea, acesta s-a autodeclarat un mare fan al lui Johan Cruyff si stilului de fotbal promovat de acesta.

Se inspira din sah pentru tactica din fotbal

Una dintre marile pasiuni ale lui Quique este sahul, acesta jucand chiar si impotriva uriasilor Anatoli Karpov si Gary Kasparov, campioni mondiali la sah.