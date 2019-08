"I-am aratat fiului meu unde am crescut. Nu i-a venit sa creada. Tinerii cred ca toate astea, masinile, casele, haine, toate cad din cer!"

Multi il considera arogant, altii il vad ca pe un idol. In mod cert, Cristiano Ronaldo este un exemplu ca prin munca, alaturi de talent, poti atinge performante extraordinare in fotbal.

Starul portughez al lui Juventus incearca sa ramana totusi umil si sa le arate si celor mai tineri ca lucrurile mari in viata vin doar dupa un efort extraordinar.

„Merg foarte des in Lisabona alaturi de fiul meu. Anul trecut, am vrut sa-l duc acolo sa vada unde am crescut eu. Eram eu, fostul meu coleg de camera si Cristiano Jr si i-am aratat unde am crescut.”

„Fiul meu s-a uitat la mine si m-a intrebat: Tata, tu chiar ai crescut aici? Nu ii venea sa creada. Ei cred ca totul astazi este usor. Caltiatea vietii, casele, masinile, modul in care ne imbracam. Ei cred ca totul pica din cer”

„Eu asta vreau sa-i arat fiului meu, ca talentul nu este suficient. Asta vreau sa le arat tinerilor, ca trebuie sa munceasca din greu, sa se dedice si numai asa pot sa obtina tot ce-si doresc”, a povestit Cristiano Ronaldo pentru TVI.