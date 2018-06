LIVE BLOG Caravana Eu sunt 12! Venim sa te racorim si avem multe surprize pentru tine

Uite ce s-a intamplat vara trecuta! Esti pregatit pentru noi surprize si sa te racorim din nou? Te asteptam in Caravana Eu sunt 12! Programul complet al Caravanei il gasesti aici.

14 iunie – Brasov

Caravana Bergenbier EU SUNT 12 Caravana Bergenbier EU SUNT 12 revine!Vezi când venim în orașul tău, aici traseul: https://bit.ly/2sOUHZzTe așteptăm în barul de gheață adevărată cu -5 grade înăuntru! Brrrrr Publicată de Eu sunt 12 pe 11 Iunie 2018

Incepem Caravana in ziua in care incepe si Mondialul. Astazi, suntem la Brasov si te asteptam in Centrul Civic incepand cu ora 16:00. De la ora 18:00 ne uitam impreuna la primul meci de la turneul final: Rusia – Arabia Saudita!

Gabi Balint: „Imi era dor sa mergem din nou in toata tara! Vreau sa racorim toata Romania si abia astept sa ne intalnim in Caravana! Incepem astazi la Brasov si sper sa vedem cu cat mai multi oameni primul meci de la Mondial!”