Mesajul de dor al lui Leo Messi pentru Cristiano Ronaldo

Rivalitatea a fost mare, valoarea a fost uriasa, iar suporterii au fost incantati timp de ani de zile sa-i vada confruntandu-se an dupa an pentru cele mai importante trofee din Europa.

Duelul dintre Leo Messi si Cristiano Ronaldo din La Liga va ramane drept unul dintre cele mai spectaculoase din istoria fotbalului. Cei doi au doborat recorduri greu de imaginat, au atins performante colosale si au adus sute de milioane de suporteri mai aproape de fotbal, pe net, la TV, pe stadioane, la FIFA, pe consola, la o bere sau la fotbal pe sintetic.

Duelul lor i-a facut pe cei mai bastrani sa iubeasca si mai mult fotbalul, iar pe cei mai tineri sa se indragosteasca de un sport in care geniul scrie istoria. Iar in acest sport, geniul stie sa recunoasca geniul, lucru mai mult decat evident, daca privim urmatoarea declaratie data de Leo Messi pentru DAZN.

„Duelul cu Cristiano Ronaldo a fost unul cu totul special si asa va ramane pentru totdeauna in mintile oamenilor. A durat multi ani si nu este usor sa stai la acest nivel pentru o perioada atat de lunga de timp. In plus, echipele pentru care am jucat au fost foarte ambitioase, atat Barca, cat si Real Madrid, fiind cele mai bune din lume.”

„Duelul sportiv dintre noi a fost extrem de placut la nivel personal, sunt convins ca oamenii s-au simtit bine privindu-l, fie ca erau fani Barcelona sau Real Madrid, sau ca erau fanii fotbalului in general.”

„Meciurile cu Real Madrid erau mereu speciale cand Cristiano juca acolo. Acele meciuri contau foarte mult mereu, dar odata cu venirea lui Cristiano au capatat o alta importanta. Acum toate aceste lucruri au trecut si trebuie sa privim catre viitor.”, a declarat starul argentinian al Barcelonei.