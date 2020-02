„Messi a fost un miracol, dar urmatorul superfotbalist va fi un supraom precum Cristiano Ronaldo”

Fiecare generatie de suporteri a avut un erou. Eu, 12, astazi, ma declar un norocos: am putut sa aleg. Am prins un pic din magia lui Hagi, am crescut cu posterele lui Il Fenomeno Ronaldo in dormitor incercand sa il transfer la Championship Manager. Am prins Galacticii, am sufocat banda de net cu Youtube-uri cu Ronaldinho, am dezbatut cu pasiune nebuna de ce Messi sau de ce Cristiano Ronaldo. Prietenii stiu de ce!

Pentru mine, fiecare meci in care acesti doi giganti mai joaca la acest nivel reprezinta o mica bucurie cat o mare victorie. Rivalitatea fotbalului legendar m-a invatat cum sa respect, sa aplaud, sa apreciez atunci cand vad ceva rar. In acelasi timp, am inteles ca pana si pentru acesti nemuritori va veni o zi in care cele 90 de minute vor fi si ultimele. Ca suporter, sper ca acea zi sa fie cat mai departe, dar realitatea imi arata ca se apropie.

Astfel, o intrebare ma obsedeaza: ce va fi dupa ei? Sunt sigur ca nu sunt singurul care s-a gandit la asta obsesiv. Eu nu stiu sa raspund, poate pentru ca sunt inca in faza de negare, poate pentru ca nu e rolul meu sa raspund la asta. A incercat insa s-o faca marele Valdano, fost jucator la Real si legenda pentru nationala Argentinei. Si cred ca a raspuns frumos:

„Messi este o contradictie. Este un geniu care poate schimba totul. Are puterea unui supererou, este un superstar. Pe teren poate sa dezechilibreze orice echipa, a decis trei din ultimele patru meciuri ale Barcelonei, pentru ca influenta lui este devastatoare. A devenit mult mai matur si constient de puterea pe care o are.”

„Messi este unic. Este greu sa spuna cineva ce va urma dupa el. Avand in vedere ca un geniu se naste la 15-20 de ani, urmatorul ar trebui sa provina tot dintr-o academie. Messi este un miracol nascut din strada si academia Barcelonei. Pana la varsta de 13 ani a crescut in Argentina, cu o educatie mai degraba informala, iar apoi s-a mutat in Barcelona unde a invatat sa joace un fotbal atractiv, unde a primit o educatie formala”

„Strada a disparut din antrenamentul fotbalistilor. Urmatorul Messi va fi mai degraba un Cristiano Ronaldo, un supraom din punct de vedere fizic, foarte competitiv, eroic, dar cu o alta stofa”, a declarat Jorge Valdano, fosta legenda a Realului si a Argentinei, pentru Tiempo.

Micile bucurii sunt marile victorii. Chiar si daca asta inseamna sa ii mai vedem pe Messi si Cristiano Ronaldo jucand 90 de minute in plus.