Neymar, din mijlocul Carnavalului de la Rio: “Real? Orice fotbalist vrea sa-i imbrace tricoul!”

Starul de la PSG este mandru ca si-a atins visul copilariei: sa joace pentru Barcelona! Prezentul inseamna PSG, iar viitorul este incert. Recunoaste ca Real Madrid este o tinta pentru orice fotbalist, dar, cu toate acestea, altul este visul sau suprem: sa castige Cupa Mondiala!

Neymar a recunoscut: “ma simt implinit”! Vedeta de la PSG a acordat un interviu pentru TV Globo in care a oferit raspunsuri sincere, dar si unul plin de ambiguitate, te tema sensibilului subiect Real Madrid. Cu toate acestea, suporterii au aflat ca universul lui Neymar nu este dominat doar de catre cele trei forte adverse: Barcelona, Real Madrid si PSG!

Barcelona. Brazilianul este mandru ca a jucat pe “Camp Nou” si a facut-o cu succes: “Barcelona a fost visul meu din copilarie si mi l-am implinit”!

Real Madrid. In mai 2013, Neymar a semnat cu gruparea blaugrana. Dupa sase ani, presedintele Florentino Perez inca incearca sa-l transfere pe “Santiago Bernabeu”. Se face transferul? Trebuie sa asteptam, dar loc de “Buna ziua!” exista. “Din dragoste pentru Dumnezeu, nu spun ca voi juca pentru Real Madrid, relaxati-va oameni buni! Spun doar ca Real este un club mare si orice fotbalist vrea sa-i imbrace tricoul!”, a comentat starul sud-american.

PSG. Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului francez, a dat asigurari ca Neymar va ramane sub Tour Eiffel: “Real stie perfect ca Neymar nu este de vanzare si ca nu va pleca de la Paris in aceasta vara”! Ce spune Neymar: “Viata unui fotbalist se desfasoara in viteza, uneori se intampla evenimente neasteptate, nimeni nu stie ce se poate intampla maine. Astazi sunt foarte fericit, am ochi doar pentru Paris… nu sunt atras de altceva, nu vreau sa parasesc Parisul”! Urmeaza si necunoscutul: “Dar, peste trei luni, nimeni nu stie ce se poate intampla”!

Brazilia. Neymar recunoaste ca mintea ii zboara la altceva si nu are legatura cu niciun club: “Vreau Cupa Mondiala cu Brazilia mai mult decat orice, visez zilnic la asta”!

Cum ramane cu Balonul de Aur… pe care nu l-a castigat niciodata? A fost mereu in umbra lui Messi si Cristiano Ronaldo, iar anul trecut, cand cei doi au fost scosi in afara luptei, si el a fost departe de trofeu: “Sunt genii care n-au castigat Balonul de Aur, daca nu se intampla, nu vine sfarsitul lumii! Nu se va sterge nimic din ce am facut in cariera mea”!