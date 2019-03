Simularea care prezice noua campioana din Liga 1!

Daca se va repeta scenariul din sezonul normal, CFR Cluj isi va pastra trofeul cucerit in 2018. Campionii au cucerit cele mai multe puncte in disputele directe cu formatiile calificate in play-off. Conform simularii, pe urmatoarele pozitii ale podiumului se vor clasa FCSB, respectiv Universitatea Craiova.

Alarm’, Alarm’… Alarma la FCSB! Istoria baga spaima in FCSB! Urmeaza zece etape incinse, in cel de-al patrulea an de play-off. Oare cine se va racori la final? Bineinteles, misterul domina atmosfera, dar, daca privim peste umar, FCSB va rata trofeul si anul acesta!

Daca dam copy/paste rezultatelor consemnate in Top 6 in sezonul normal vom observa ca trofeul Ligii 1 va ramane la Cluj. FCSB va incepe meciurile din play-off cu 25 de puncte si, daca adaugam cele 16 puncte acumulate cu echipele din Top 6, va strange 41 de puncte… cu patru in minus fata de CFR!

Pentru a spera la campionat, FCSB trebuie sa obtina maximum din confruntarile cu detinatoarea titlului. Traditia nu este insa de partea sa: in ultimele 12 intalniri directe, are o singura victorie, 2-0, pe 12 martie 2017! In rest, ardelenii s-au impus de trei ori, iar opt meciuri s-au terminat la egalitate!

Interesant este faptul ca Universitatea Craiova este singura echipa care are avantajul intalnirilor directe cu CFR Cluj si FCSB! Simularea Top 6 ne arata si faptul ca Sepsi va termina play-off-ul pe locul al patrulea, peste Astra si Viitorul!

Sezonul normal 2018/19: lupta in sase – rezultate si punctaj

1⃣ CFR Cluj – 18 puncte (11-8)

Vs. FCSB: 1-1 (A)* si 2-0 (D)*

Vs. Craiova: 0-0 (A) si 0-2 (D)

Vs. Viitorul: 1-2 (A) si 1-0 (D)

Vs. Astra: 2-1 (D) si 1-1 (A)

Vs. Sepsi: 2-1 (D) si 1-0 (A)

2⃣ FCSB – 16 puncte (16-13)

Vs. CFR: 1-1 (D) si 0-2 (A)

Vs. Craiova: 1-2 (D) si 3-2 (A)

Vs. Astra: 0-1 (D) si 1-0 (A)

Vs. Viitorul: 4-1 (D) si 2-0 (A)

Vs. Sepsi: 2-0 (A) si 2-4 (D)

3⃣ Universitatea Craiova – 15 puncte (13-8)

Vs. FCSB: 2-1 (A) si 2-3 (D)

Vs. CFR: 0-0 (D) si 2-0 (A)

Vs. Viitorul: 2-0 (A) si 0-0 (D)

Vs. Sepsi: 0-1 (D) si 1-1 (A)

Vs. Astra: 3-0 (D) si 1-2 (A)

4⃣ Sepsi – 15 puncte (12-11)

Vs. CFR: 1-2 (A) si 0-1 (D)

Vs. FCSB: 0-2 (D) si 4-2 (A)

Vs. Craiova: 1-0 (A) si 1-1 (D)

Vs. Viitorul: 3-2 (D) si 0-0 (A)

Vs. Astra: 1-1 (D) si 1-0 (A)

5⃣ Astra – 11 puncte (9-11)

Vs. FCSB: 1-0 (A) si 0-1 (D)

Vs. CFR: 1-2 (A) si 1-1 (D)

Vs. Craiova: 0-3 (A) si 2-1 (D)

Vs. Viitorul: 0-1 (D) si 3-0 (A)

Vs. Sepsi: 1-1 (A) si 0-1 (D)

6⃣ Viitorul – 8 puncte (6-16)

Vs. FCSB: 1-4 (A) si 0-2 (D)

Vs. CFR: 2-1 (D) si 0-1 (A)

Vs. Craiova: 0-2 (D) si 0-0 (A)

Vs. Astra: 1-0 (A) si 0-3 (D)

Vs. Sepsi: 2-3 (A) si 0-0 (D)

Nota:

(A)* – meciuri disputate acasa

(D)* – meciuri disputate in deplasare

🏁 🇷🇴 Clasamentul la startul Play-off 2019

1.CFR Cluj – 27 puncte

2.FCSB – 25 puncte

3.Universitatea Craiova – 23 puncte

4.Astra – 21 puncte

5.Viitorul – 19 puncte

6.Sepsi – 19 puncte

Incredibil! Oltenii si-au tras singuri presul de sub picioare! Simularea ne demonstreaza ca Universitatea Craiova ar fi ocupat pozitia secunda la finalul campionatului, daca ar fi castigat meciul din ultima runda cu Astra (pierdut, pe teren propriu, cu scorul de 1-2)! “Stiinta” ar fi intrat in play-off cu 24 de puncte si ar fi avut 18 puncte stranse contra echipelor din Top 6! Cu un total de 42 de puncte, ar fi terminat inaintea celor de la FCSB!

👑 🏆 Liga 1 – clasament final: simulare pe baza rezultatelor consemnate in sezonul normal intre echipele din Top 6 si a numarului de puncte rezultat dupa injumatatire

1.CFR Cluj – 45 puncte

2.FCSB – 41 puncte

3.Universitatea Craiova – 38 puncte

4.Sepsi – 34 puncte

5.Astra – 32 puncte

6.Viitorul – 27 puncte

Desi a acumulat cele mai multe puncte in cele trei editii de play-off, FCSB nu a castigat titlul! O cauza o constituie, fara indoiala, punctajul strans in sezonul normal. Niciodata nu a reusit sa recupereze ecartul de doua (in tot atatea ocazii), respectiv patru puncte fata de lider. De fiecare data, formatia care a intrat cu cele mai multe puncte in play-off a cucerit titlul.

FCSB – Puncte si locul ocupat la finalul sezonului normal

➡ Editia 2015/16

Locul 1: Astra – 26 puncte

Locul 5: FCSB – 22 puncte

➡ Editia 2016/17

Locul 1: Viitorul – 24 puncte

Locul 2: FCSB – 22 puncte

➡ Editia 2017/18

Locul 1: CFR – 30 puncte

Locul 2: FCSB – 28 puncte

O alta cauza pentru care FCSB a ratat trofeul: niciodata nu a castigat mai mult de jumatate din punctele puse in joc in play-off contra viitoarei campioane! Daca ar fi reusit acest lucru, FCSB ar fi castigat ultimele doua editii de campionat, in dauna celor de la Viitorul, respectiv CFR Cluj! In 2017, a fost egalitate de puncte, iar titlul s-a decis in urma rezultatelor directe din play-off. Anul trecut, clujenii au strans la finalul play-off-ului un punct mai mult decat FCSB.

➡ Sezonul 2015/16

FCSB – Astra: 2-0 si 0-2

➡ Sezonul 2016/17

FCSB – Viitorul: 1-3 si 1-1

➡ Sezonul 2017/18

FCSB – CFR Cluj: 1-1 si 1-1

💪 Clasament general play-off (primele trei editii)

1.FCSB – 62 puncte (47-21)

18 victorii / 8 egaluri / 4 infrangeri

2.Astra – 38 puncte (39-37)

11 victorii / 5 egaluri / 14 infrangeri

3.Viitorul – 37 puncte (39-40)

9 victorii / 10 egaluri / 11 infrangeri

4.Dinamo – 31 puncte (27-23)

7 victorii / 10 egaluri / 3 infrangeri

5.CFR Cluj – 31 puncte (20-20)

8 victorii / 7 egaluri / 5 infrangeri

6.Universitatea Craiova – 21 puncte (18-24)

5 victorii / 6 egaluri / 9 infrangeri

7.Pandurii Tg. Jiu – 15 puncte (12-7)

3 victorii / 6 egaluri / 1 infrangere

8.Poli Iasi – 4 puncte (5-19)

1 victorie / 1 egal / 8 infrangeri

9.ASA Tg. Mures – 3 puncte (8-24)

0 victorii / 3 egaluri / 7 infrangeri