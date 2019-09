Singurul roman cu trofee in Vestul Europei: “Nu vreau sa le amortesc ambitiile suporterilor! Vreau sa devin campion!”

Dupa doi ani pe prima scena a fotbalului belgian, Antwerp viseaza la titlu! Antrenorul roman Laszlo Boloni a reusit sa schimbe perceptia fanilor referitoare la sansele de victorie in lupta cu granzii Anderlecht, FC Bruges si Standard Liege.

Antwerp nu a mai castigat trofeul din 1957, an in care Boloni, 66 de ani, avea patru ani! De asemenea, nu trebuie uitat ca Antwerp, pana in 2017, a stat 13 ani neintrerupt in liga secunda! Brusc, asteptarile sunt imense la cel mai vechi club din Belgia.

Echipa lui Boloni se claseaza pe ultima pozitie a podiumului, la trei puncte in spatele liderului, Standard Liege. Dar formatia din “Orasul Diamantelor” are un meci in minus si un manager cu experienta. Este unicul antrenor din Romania cu trofee in Europa Occidentala! A castigat titlul in Portugalia cu Sporting Lisabona, in 2002, iar dupa sapte ani a repetat performanta si in Belgia, cu Standard. Nimeni nu a mai reusit asa ceva de la marele Stefan Kovacs, cu cele doua titluri cu Ajax Amsterdam, din prima jumatate a anilor ’70!

Fanii lui Antwerp au credinta ca la finalul sezonului se poate intampla minunea. Boloni incearca sa pastreze viu visul suporterilor. “Sustinatorii nostri sunt grozavi, nu vreau sa le amortesc ambitiile! Permiteti-mi sa gandesc cu mintea, nu cu inima. Asta reprezinta o presiune suplimentara pusa pe umerii jucatorilor mei. Anul trecut am intrat in Play-Off, iar stacheta a fost inalta. Sunt extrem de ambitios! La trei ani dupa sosirea mea aici pot spune ca vreau sa devin campion!”, a declarat antrenorul roman, pentru RTBF.

📸 Belga