Zlatan: “Milan este in inima mea! Pot juca pana la 50 de ani!"

Zlatan Ibrahimovic incalzeste “Cizma”! A anuntat ca vrea o noua provocare, iar pista cea mai sigura este Italia. In “Gazzetta dello Sport”, suedezul a declarat: “Milan este in inima mea. Am amintiri senzationale legate de oras si oameni. Milano nu este al doilea meu oras, este a doua mea casa”.

AC Milan vrea sa-l implice intr-o noua provocare: sa se intoarca pe “San Siro” in rol de campion si simbol si sa ajute echipa sa iasa din criza. “Gazzetta dello Sport” noteaza ca Ibrahimovic are sanse mari sa accepte aceasta provocare romantic, dar mai putin bogata… AC Milan insista asupra sentimentelor mai mult decat asupra portofelului!

“Pot juca la un nivel inalt pana la 50 de ani!”, se umfla-n pene suedezul. Parfumul Italiei il determina sa viseze profund: “Tocmai am terminat experienta la Los Angeles. A fost fantastic, acum pot fi erou a doua lumi, precum Giuseppe Garibaldi!”.

Este foarte posibil ca Milano sa devina chiar “prima casa” pentru Zlatan! Dupa ce a devenit actionar la clubul Hammarby, Ibrahimovic a devenit proscris in orasul natal, Malmo.